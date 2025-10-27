Riqualificazione di via del Tirasegno appalto per i lavori entro fine anno

Modenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via del Tirassegno sarà riqualificata, con un miglioramento della percorrenza pedonale della via, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la piena messa sicurezza dell’attraversamento pedonale, e la desigillazione di alcune aree mantenendo gli spazi di sosta presenti nel comparto. Intanto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

