Ripreso dalle telecamere mentre abbandona rifiuti in un’area del Parco nazionale del Circeo
Sorpreso ad abbandonare rifiuti un uomo di 56 anni titolare di una ditta di lavori edili è stato denunciato. L’attività è stata condotta dalla polizia locale di Sabaudia e si inserisce in una più ampia azione di contrasto proprio al fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti in un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
