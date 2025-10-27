Riprendono a Modena gli incontri del gruppo di auto-aiuto per uomini separati e nonni
Riparte lunedì 27 ottobre a Modena il Laboratorio di incontro e discussione per uomini separati e nonni, un gruppo di auto-aiuto gratuito attivo in città da oltre 15 anni, pensato per offrire ascolto, sostegno e confronto a padri e uomini che vivono situazioni di separazione familiare o di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
