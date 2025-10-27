Rinnovo contratto infermieri e sanitari

19.30 Firmato da Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e sindacati il rinnovo del Contratto Nazionale del comparto Sanità, relativo al triennio 2022-2024. Coinvolge oltre 581mila lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale e prevede un aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità. Il contratto con Aran è stato firmato da Fials, Cisl, Nursind e da Nursing Up. I sindacati Cgil e Uil non hanno sottoscritto l'accordo, come già avvenuto per la preintesa firmata a giugno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it