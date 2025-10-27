Rinnovato l’accordo triennale con gli Istituti Penitenziari per il sostegno al Servizio Bibliotecario Penitenziario
Il Comune Il Comune di Parma e gli Istituti Penitenziari di Parma hanno rinnovato per il triennio 2025-2028 l’Accordo di Collaborazione finalizzato a sostenere e qualificare le funzioni del Servizio Bibliotecario Penitenziario e delle attività correlate. Si tratta di un impegno condiviso, avviato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
