Rinnovate le scuole King e Vian più efficienti e moderne Il piano coinvolge cento istituti torinesi

Lidentita.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città di Torino continua nel suo impegno per restituire alla comunità scuole più moderne, efficienti e sostenibili, attraverso un programma di interventi che coinvolge oltre 100 istituti scolastici su tutto il territorio cittadino, con un investimento complessivo che supera i 125 milioni di euro: un vasto piano di riqualificazione volto a migliorare la qualità . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

