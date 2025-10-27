Rinnovate le scuole King e Vian più efficienti e moderne Il piano coinvolge cento istituti torinesi
La Città di Torino continua nel suo impegno per restituire alla comunità scuole più moderne, efficienti e sostenibili, attraverso un programma di interventi che coinvolge oltre 100 istituti scolastici su tutto il territorio cittadino, con un investimento complessivo che supera i 125 milioni di euro: un vasto piano di riqualificazione volto a migliorare la qualità . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
I primi cantieri terminati, le prime inaugurazioni delle scuole rinnovate grazie alle risorse PNRR. Indescrivibile l’emozione di vedere gli edifici nuovi di zecca, pronti ad accogliere le classi ed essere luogo di apprendimento, incontro, formazione, costruzione di - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovate le scuole Sauro e Randaccio per 6,6 milioni - La scuola primaria Nazario Sauro nel quartiere della Marcelliana è stata interamente ricostruita on un ... Secondo rainews.it