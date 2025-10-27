Rinnovata scuola dell' infanzia a Pescantina | 200mila euro per sicurezza ed efficienza
Santa Lucia di Pescantina può ora contare su una scuola dell’infanzia completamente rinnovata. Il Comune ha concluso i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio, un intervento dal valore complessivo di 200mila euro che ha restituito alla comunità una struttura più sicura, accogliente ed. 🔗 Leggi su Veronasera.it
