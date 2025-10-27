Rinnovamento delle imprese il Comune paga fino a tre quarti del costo
Sostenere il mondo del commercio incentivando nuove aperture e sostenendo le attività storiche. È l'obiettivo di una serie di bandi annunciata oggi, 27 ottobre, dal Comune di Udine, che ha stanziato un milione e 400mila euro per le imprese: andranno sia ad attività storiche che a quelle nascenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
