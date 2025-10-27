Rinnovabili la Maremma sia modello per il cambiamento sostenibile
GROSSETO Si è chiusa ieri la XXIV assemblea nazionale dei Circoli di Legambiente. Quattro giornate intense di confronto e partecipazione che hanno confermato il ruolo centrale di Legambiente nel guidare la transizione ecologica, promuovere la giustizia ambientale e sociale, costruire un Paese più giusto e sostenibile. Durante i lavori, delegate e delegati - circa trecento - provenienti da tutta Italia si sono confrontati su temi strategici per il futuro dell’associazione e del Paese: dalle energie rinnovabili alla lotta alla povertà energetica, dal contrasto alle ecomafie alla salvaguardia della biodiversità, fino alla mobilità sostenibile, alla comunicazione ambientale, all’educazione e all’ambientalismo scientifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
