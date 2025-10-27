Rimonta Sansovino Arancioblù al secondo posto
Sansovino 3 Lanciotto Campi 2 SANSOVINO: Timperanza, Mirante, Artini (85’ Tognetti), Bega, Cacioppini, Sabatini, Rosi (90’ Pasquinuzzi), Cantatore (65’ Privitera), Benucci, Ricci (70’ Vasseur), Iacomoni (70’ Zhupa). All. Chini. LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Borghini, Lastrucci, Chiavacci, Bigazzi, Bambi, Cecchi D., Fedi, Santucci, Afelba, Preci. All. Secci. Arbitro: Boeddu di Prato. Reti: 11’ Preci, 22’ Benucci, 32’ Rosi, 70’ Afelba, 75’ Privitera. MONTE SAN SAVINO – Vittoria in rimonta, un successo di carattere quello messo a segno dalla Sansovino che ha ingranato la marcia giusta collezionando il quarto successo di fila. 🔗 Leggi su Lanazione.it
