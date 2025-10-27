Rimessaggio invernale moto | istruzioni per l' uso
Non tutti se la sentono di affrontare la stagione più fredda su due ruote: nessun problema, basta "metterla via" con criterio. Lavaggio accurato, protezione dei metalli, pieni e additivo, vaschette vuote sui carburatori, cavalletti per scaricare le gomme, tappe ai terminali e check freni. Ecco il rituale per farle superare il gelo con stile e ripartire a marzo al primo colpo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
