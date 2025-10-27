Rilasciati al largo dai sub della Finanza tre esemplari di tartaruga marina in via di estinzione
Nei giorni scorsi, al largo delle acque prospicienti il litorale di Pesaro, i militari specializzati Sommozzatori in forza al reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Ancona, insieme al personale veterinario della “Fondazione Cetacea” di Riccione, hanno collaborato al rilascio in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
