Rigore Napoli Inter Marelli | Di Lorenzo non cerca il contatto ma addirittura…
Marelli. L’episodio più discusso di Napoli-Inter, il rigore concesso ai partenopei per un contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, continua a far parlare. A fare chiarezza è Luca Marelli, ex arbitro e oggi moviolista di DAZN, che durante la trasmissione Fuoriclasse ha espresso un giudizio netto sulla decisione presa dal direttore di gara Mariani e dal suo assistente Bindoni: “ Il rigore di Napoli-Inter non è cercato da Di Lorenzo, è stato creato da Di Lorenzo. Mkhitaryan non modifica minimamente la direzione, non c’è alcun movimento verso il terzino del Napoli “. Una ricostruzione che ribalta la lettura ufficiale dell’episodio, suggerendo come la caduta di Di Lorenzo sia stata frutto di un’iniziativa personale più che di un fallo subito: “ È Di Lorenzo che crea il contatto, e ripeto che non è un rigore cercato, è creato “, ha ribadito Marelli, sottolineando come la decisione finale sia arrivata da una segnalazione dell’assistente e non dall’arbitro stesso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
