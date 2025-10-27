Rigore Napoli Inter l’AIA decide per lo stop a Mariani Bindoni e Marini | Rocchi è su tutte le furie! L’errore più grave è considerato quello di…

Inter News 24 Rigore Napoli Inter, l’AIA decide per lo stop a Mariani, Bindoni e Marini: Rocchi è su tutte le furie! La reazione del designatore arbitrale. A due giorni di distanza, il calcio di rigore “inesistente” che ha indirizzato Napoli-Inter continua a tenere banco. Le polemiche sollevate dal club nerazzurro, culminate nell’intervento pubblico del presidente Beppe Marotta, hanno trovato conferma nelle valutazioni interne dei vertici arbitrali. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’AIA ha analizzato a fondo l’episodio e la conclusione è netta: l’arbitro Maurizio Mariani ha sbagliato, ma l’errore più grave è stato commesso dall’assistente Daniele Bindoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

