Rigore Napoli Inter l’AIA convinta dell’errore | Mariani verrà fermato! Con lui anche l’assistente Bindoni

Inter News 24 . La decisione in arrivo. Non si placano le polemiche arbitrali dopo Napoli-Inter. Il calcio di rigore concesso ai partenopei, che ha indirizzato la partita, continua a far discutere e ora arriva la conferma ufficiale anche dai vertici dell’AIA: la decisione fu un errore grave. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la rivisitazione del match ha portato a una conclusione netta: il penalty per il contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo non andava assegnato, definito internamente “meno di un rigorino”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rigore Napoli Inter, l’AIA convinta dell’errore: Mariani verrà fermato! Con lui anche l’assistente Bindoni

