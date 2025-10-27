Rigore Napoli Inter l’AIA condanna i responsabili Ecco come verranno puniti Mariani e assistenti

Inter News 24 Rigore Napoli Inter, un'incredibile bufera mediatica è stata scatenata dalla scelta di Mariani, che ha assegnato un penalty per molti ingiusto. Il controverso episodio del rigore assegnato in Napoli-Inter ha scatenato una reazione immediata da parte dei vertici dell' AIA (Associazione Italiana Arbitri), che hanno deciso di fermare l'arbitro Mariani, i suoi assistenti e anche gli operatori del VAR per l'errore commesso. Il contatto tra Henrikh Mkhitaryan, centrocampista del Inter, e Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, avvenuto al 29? del primo tempo, è stato giudicato insufficiente per giustificare un calcio di rigore.

