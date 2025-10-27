Rigore Napoli-Inter l’AIA ammette l’errore | Il contatto era lieve

“Il rigore non c’era. E anche i vertici arbitrali non hanno dubbi: il contatto fra Mkhitaryan . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Rigore Napoli-Inter, l’AIA ammette l’errore: “Il contatto era lieve”

