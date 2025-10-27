Rigore Napoli Inter la controversia sul rigore e la gestione del caos Il Mattino

Inter News 24 Rigore Napoli Inter: tutto quello che c’è da sapere su quanto accaduto in seguito alla sfida di sabato sera allo stadio Maradona. L’ AIA ha confermato la linea dell’ Inter riguardo alla prestazione della squadra arbitrale durante il match contro il Napoli, ritenuta decisamente insufficiente. In seguito a quanto accaduto, l’arbitro Mariani e i suoi assistenti saranno fermati per un periodo di tempo. Il club nerazzurro, infatti, aveva sollevato forti proteste per l’episodio del rigore controverso, e la decisione dell’ AIA segna una risposta concreta a tale richiesta. La controversia sul rigore e la gestione del caos. 🔗 Leggi su Internews24.com

