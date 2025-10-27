Rigore Napoli Inter i nerazzurri si disperano per il penalty ma c’è altro a cui pensare I dettagli
Inter News 24 Rigore Napoli Inter: Marotta critica l’errore, Chivu preferisce tenerlo per sé. La reazione nerazzurra all’episodio di sabato sera. Dopo l’errore arbitrale che ha portato al rigore assegnato al Napoli contro l’Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha espressamente dichiarato la posizione del club. Con toni misurati, Marotta ha messo in evidenza le problematiche legate all’assegnazione del penalty. Come racconta La Stampa, l’episodio è stato segnato dalla decisione dell’arbitro di fischiare il rigore solo dopo aver ricevuto il richiamo da parte del guardalinee, che si trovava in una posizione decisamente più lontana rispetto all’azione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il belga ha subito una lesione di alto grado al bicipite femorale dopo il rigore contro l'Inter. Ma il Napoli senza di lui ha cambiato volto nel secondo tempo - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Inter, per l’Aia il rigore su Di Lorenzo non c’era: saranno fermati arbitro, assistente e Var - X Vai su X
Napoli-Inter, la moviola: rigore per contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo, proteste dei nerazzurri. Poi penalty per mani di Buongiorno - Napoli e Inter si affrontano allo Stadio Diego Armando Maradona nel big match dell'ottava giornata della Serie A 2025/26: gli episodi da moviola della partita. Riporta calciomercato.com
Napoli-Inter, sul rigore agli azzurri la reazione di Rocchi e la sentenza di Cesari - Per Mariani non si tratta della prima volta che va contro le richieste del designatore Rocchi. Si legge su sport.virgilio.it
GAZZETTA - Inter, fastidio in casa nerazzurra per le affermazioni di Conte - La Gazzetta dello Sport scrive delle reazioni di casa Inter alle affermazioni di Antonio Conte, tecnico del Napoli, a margine del match di sabato vinto dai partenopei per 3- Da napolimagazine.com