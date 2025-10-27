Rigore Napoli Inter i nerazzurri si disperano per il penalty ma c’è altro a cui pensare I dettagli

Inter News 24 Rigore Napoli Inter: Marotta critica l’errore, Chivu preferisce tenerlo per sé. La reazione nerazzurra all’episodio di sabato sera. Dopo l’errore arbitrale che ha portato al rigore assegnato al Napoli contro l’Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha espressamente dichiarato la posizione del club. Con toni misurati, Marotta ha messo in evidenza le problematiche legate all’assegnazione del penalty. Come racconta La Stampa, l’episodio è stato segnato dalla decisione dell’arbitro di fischiare il rigore solo dopo aver ricevuto il richiamo da parte del guardalinee, che si trovava in una posizione decisamente più lontana rispetto all’azione. 🔗 Leggi su Internews24.com

