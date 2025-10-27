Riformisti Pd | il ritorno degli assenti giustificati

Tra ambizioni rinnovate e vecchie formule, i riformisti del Pd provano a rientrare nel dibattito politico: stessi volti, nuove urgenze, ma il partito sembra ancora in cerca di una direzione. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Riformisti Pd: il ritorno degli assenti giustificati

Contenuti che potrebbero interessarti

Un possibile ritorno all’ospedale Ruggi di Salerno del cardiochirurgo Severino De Iesu viene auspicato dal professor Giuseppe Di Benedetto, fondatore della Torre Cardiologica. L'Ora della Sera - facebook.com Vai su Facebook

Riformisti Pd di nuovo in movimento a Milano: Guerini e Gori rilanciano sulle sfide del centrosinistra - La galassia riformista si muove nel capoluogo lombardo per rafforzare il Pd e il centrosinistra, tra nuove iniziative e sfide locali ... Da affaritaliani.it

Prove di divisione tra i riformisti del Pd, si vedono a Milano ma senza Bonaccini e Alfieri: chi ci sarà - Presenti tutti i deputati ed europarlamentari che pubblicarono a maggio la lettere su La Repubblica alla vigilia del referendum. Lo riporta msn.com

Gli adulti del Partito democratico sono pochi, pochissimi, ma cominciano a darsi da fare per non regalare il partito alla segretaria populista. Ma la radicalizzazione avanza e ... - Sono stati solo tre i deputati del Partito democratico che in occasione del voto di mercoledì sulle mozioni sulle spese militari hanno votato in modo diverso da quello indicato da Elly Schlein e dalla ... Lo riporta linkiesta.it