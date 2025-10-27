Riforma della giustizia Sisto | Basta con lo squilibrio tra Pm e Difesa
L’avvocato Francesco Paolo Sisto, sottosegretario del ministero della Giustizia, è intervenuto in occasione della tavola rotonda intitolata "La giustizia che verrà. Il giudice, il pubblico ministero, il difensore.ed il popolo". L'evento, promosso dall'Ordine degli Avvocati di Brindisi e dalla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Silvio Berlusconi ha subito trent’anni di persecuzioni. La giustizia deve tornare veramente al servizio dei cittadini, senza correnti nella magistratura. Con la nostra Riforma della Giustizia sarà possibile. - facebook.com Vai su Facebook
LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA - LE NOVITÀ - Una riforma imperfetta che darà vita a un sistema complesso e inefficiente https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-riforma-giustizia--novita--riforma-imperfetta-che-dara-vita-un-sistema-complesso-e-inefficiente- - X Vai su X
Trieste, il vice ministro Francesco Paolo Sisto in visita al carcere e al convegno sulla riforma della giustizia - Il vice ministro Sisto a Trieste per una visita al carcere e il convegno di Forza Italia sulla riforma della giustizia. Lo riporta nordest24.it
Giustizia: Sisto, 'spediti verso ok separazione carriere, poi parola definitiva a cittadini' - "È una notizia positiva la calendarizzazione dell’ultimo passaggio parlamentare della separazione della carriere, che giungerà in Aula al Senato il prossimo 28 ottobre. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Giustizia: Sisto, 'nessuna forzatura sulla riforma, possibile legge entro sessione Bilancio' - Lo ha spiegato il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ... Riporta iltempo.it