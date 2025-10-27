RiforestAzione l' iniziativa del MASE con Axpo e Pulsee approda a Venezia
VENEZIA (ITALPRESS) – Sensibilizzare le comunità locali sull'importanza del verde urbano come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici, di miglioramento della qualità della vita e rigenerazione ecologica. “RiforestAzione”, iniziativa volta a promuovere e diffondere le buone pratiche dell'Investimento “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” del PNRR, con il sostegno di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas e che rientra nella Missione 2 del PNRR, è stato presentato oggi ai Giardini Reali in piazza San Marco a Venezia. Sei i comuni dell'area metropolitana di Venezia coinvolti: Concordia Sagittaria, Mira, Venezia, Musile di Piave, Scorzè, Martellago. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domenica 26 ottobre – Giornata di Yoga, Meditazione e Riforestazione presso “Le?a Bhavana – Il Monastero Buddhista della Foresta” Acquaviva delle Fonti (BA) | dalle 9.20 alle 17.30 ?Il Centro L’Onda del Respiro e Donatella Yoga in Natura vi invitano a Vai su Facebook
Premio Solinas, a La Maddalena il progetto di riforestazione “Ciak si Pianta” - X Vai su X
“RiforestAzione”, l'iniziativa del MASE con Axpo e Pulsee approda a Venezia - VENEZIA (ITALPRESS) – Sensibilizzare le comunità locali sull’importanza del verde urbano come strumento di adattamento ai cambiamenti ... Da iltempo.it
Venezia, 31mila nuovi alberi con “RiforestAzione”: al via il progetto del MASE per la città metropolitana - Ai Giardini Reali di piazza San Marco presentato il progetto “RiforestAzione”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica insieme ad Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas. Scrive ecodallecitta.it