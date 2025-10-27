Riflettori sul condominio Il conto per il riscaldamento come suddividere le fatture
Firenze, 27 ottobre 2025 – Con l’ inverno alle porte arriva la stagione in cui è necessario riscaldarsi e si devono dunque accendere i termosifoni. E la spesa del riscaldamento, sia esso centralizzato o autonomo, costituisce ormai una delle voci principali tra quelle del bilancio condominiale e familiare. Cerchiamo dunque di fornire un piccolo vademecum per aiutare a capire come si ripartiscono le spese condominiali e quali sono le accortezze da adottare per risparmiare il più possibile. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Luca Santarelli, esperto di problematiche condominiali. Pulizia caldaia idraulico Partiamo dalle basi: nei condomini esistono vari tipi di impianti e “consumi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
