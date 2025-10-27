Rifiuti l’impianto della discordia Il Comune sapeva da agosto
A Palazzo Sforza sapevano dall’inizio di agosto dell’esistenza del progetto dalla Frantumazioni Srl per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento di materiali inerti in via del Torrione, a Santa Maria Apparente. Al Comune di Civitanova è arrivata l’8 agosto, dalla Provincia di Macerata e a firma del dirigente dell’urbanistica e del responsabile del procedimento, una lettera in cui si informava l’ente della pubblicazione sul web della documentazione di progetto e della richiesta di verificare, entro il 2 settembre, la completezza documentale. Indirizzata non solo al Comune, ma anche all’Atac di Civitanova, all’Ast di Macerata, all’Arpam, alla Regione e alla ditta di Penna San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
