Rifiuti abbandonati a Qualiano | via Falcone di nuovo vittima del sacchetto selvaggio

Nei pressi dell’Istituto Alberghiero tornano i rifiuti abbandonati. Interventi straordinari di pulizia pesano sulle casse comunali e sui cittadini. Ancora rifiuti abbandonati sul ciglio della strada a Qualiano. Questa volta il teatro dell’inciviltà è via Falcone, nei pressi dell’ Istituto Alberghiero, dove diversi sacchetti e uno pneumatico sono stati lasciati a pochi metri dalle abitazioni e dalle scuole. La zona, purtroppo, non è nuova a episodi simili. In passato, via Falcone è stata più volte oggetto del fenomeno del cosiddetto “sacchetto selvaggio”, una pratica illegale che ignora le regole della raccolta differenziata e trasforma le strade cittadine in piccole discariche a cielo aperto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it