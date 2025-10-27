Rieti incidente sulla Salaria | due morti Strada chiusa in entrambe le direzioni

(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente tra due veicoli sulla strada statale 4 via Salaria al km 70,000 a Rieti. Come sottolinea Anas a causa dell'incidente è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla via Turanense: per chi proviene da Roma al km 68,500, per chi arriva da Ascoli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

GEAS Basket e GEAS Academy esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’autista coinvolto nel drammatico incidente avvenuto al termine della partita Rieti-Pistoia. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza e ci stringiamo con com - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Rieti-Terni a Contigliano, diversi mezzi coinvolti: un ferito. Traffico a rilento - X Vai su X

Rieti, incidente sulla Salaria con due morti: le vittime sono tenente colonnello dei carabinieri Matteo Branchinelli e Mauro Stocchi - Incidente stradale sulla Salaria, due i morti: una delle vittime è il tenente colonnello dei carabinieri Matteo Branchinelli di 52 anni. ilmattino.it scrive

Rieti, incidente sulla Salaria: due morti, traffico in tilt. Tra le vittime il tenente colonnello dei carabinieri Matteo Branchinelli - Incidente stradale lungo la Salaria per Roma, altezza San Giovanni Reatino, questa mattina intorno alle 6. Come scrive ilmessaggero.it

Incidente stradale sulla Salaria, morte due persone - Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla Salaria, a Rieti, che ha coinvolto due veicoli. Si legge su rainews.it