Rieti dopo l’assalto al bus arriva lo stop alle trasferte per i tifosi locali e del Pistoia

Dopo l’assalto al bus sul quale viaggiava un gruppo di tifosi dopo la partita di pallacanestro tra le squadre di Rieti e Pistoia e che è costato la vita all’autista, Raffaele Marianella, 65 anni, il Viminale, con un provvedimento firmato la scorsa settimana dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha disposto lo stop alle trasferte per i tifosi di entrambe le squadre. Il provvedimento dispone la chiusura dei settori ospiti degli impianti sportivi in cui le due società – Rsr Sebastiani Rieti e Pistoia Basket 2000 – si troveranno a disputare le gare. Per la società Pistoia Basket 2000 il provvedimento resta in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno; per la Rsr Sebastiani Rieti, il divieto vale per l’intera stagione sportiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rieti, dopo l’assalto al bus arriva lo stop alle trasferte per i tifosi locali e del Pistoia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rieti, Daspo a tre ultras del Pistoia Basket dopo gli scontri al palazzetto Cinque anni a un tifoso per aver colpito un agente, tre anni agli altri due per resistenza - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - Emessi 9 #Daspo per gli ultrà di #Rieti dopo l'attacco al pullman del #PistoiaBasket, in cui ha perso la vita l'autista #RaffaeleMarianella. Cinque anni di stop per 8 tifosi e 9 anni per uno di loro. "A seguito dei fatti delittuosi avvenuti dopo l'incontro di Ba - X Vai su X

Scritte intimidatorie dopo l'assalto al bus a Rieti, "sappiamo chi siete" e minacce ai testimoni dell'agguato - A Rieti è comparso uno striscione intimidatorio nei confronti dei testimoni dell'assalto al bus: "Sappiamo chi siete", indaga la Digos ... Si legge su virgilio.it

Rieti, gli ultrà del bus si vantavano dopo l'assalto: «Li abbiamo sfondati. Ora ci danno l’omicidio a tutti» - «Compiaciuti» di aver centrato il pullman dei tifosi avversari, mossi dalla «volontà di uccidere qualcuno dei passeggeri» e «consapevoli» che il ... Segnala ilmessaggero.it

I tifosi del Rieti tornano in Curva Nord e condannano l'assalto al bus con uno striscione - RIETI – Dopo settimane di chiusura, la Curva Nord del “Centro d’Italia” ha riaperto oggi in occasione della gara tra Rieti e W3 Maccarese, come stabilito ... Da msn.com