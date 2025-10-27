Ridare vita ai locali sfitti del centro storico | Alleanza Verdi e Sinistra presenta una mozione in centro

Forlitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Restituire al centro storico di Forlì la sua vitalità economica, sociale e culturale attraverso il riuso temporaneo dei locali commerciali sfitti”. È questo l’obiettivo della mozione presentata in consiglio comunale da Alleanza Verdi e Sinistra. La proposta, afferma la consigliera comunale Diana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

