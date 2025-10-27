Ridare vita ai locali sfitti del centro storico | Alleanza Verdi e Sinistra presenta una mozione in centro
“Restituire al centro storico di Forlì la sua vitalità economica, sociale e culturale attraverso il riuso temporaneo dei locali commerciali sfitti”. È questo l’obiettivo della mozione presentata in consiglio comunale da Alleanza Verdi e Sinistra. La proposta, afferma la consigliera comunale Diana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una buona occasione per ridare vita ad un edificio da tempo abbandonato! - facebook.com Vai su Facebook
Ridare vita alle antiche paludi per fermare i tank russi: il progetto di Polonia e Finlandia - X Vai su X
Locali sfitti, bando quasi deserto: solo quattro domande per poter usufruire degli sgravi legati all’apertura di nuove attività - Il Comune di Pordenone ha messo sul tavolo 200 mila euro per incentivare l'apertura di nuove attività commerciali nei locali sfitti o dismessi e per sostenere quelle già esistenti, con ... Si legge su ilgazzettino.it
Locali sfitti decorosi o scatta la multa - Basta con locali abbandonati e fatiscenti nel centro storico: il sindaco Cenni questa mattina ha firmato un'ordinanza sulla scorta della delibera 'antidegrado' varata nei mesi ... Secondo lanazione.it