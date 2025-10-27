Ricorso fuori tempo massimo Gli undici tigli condannati dal Tar
È legittimo abbattere gli 11 tigli di piazza delle Associazioni? Il Tar ha giudicato inammissibile, perché presentato oltre i termini di legge, il ricorso presentato dal movimento civico Pgtu contro la delibera del Comune di Melegnano che prevede l’abbattimento del filare alberato attualmente presente in piazza delle Associazioni. Nelle intenzioni dell’ente locale, quegli alberi, ancorché sani, verranno abbattuti - e sostituiti da nuovi esemplari - per fare spazio a un restyling complessivo della piazza. Le decisioni dell’amministrazione cittadina hanno generato una levata di scudi a favore degli 11 tigli che, da più parti, comitati e associazioni chiedono di preservare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
