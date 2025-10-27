Ricordate 100 litri di birra? Su Prime Video c' è Truppa 13 nuova dark comedy dello stesso regista
Con "Truppa 13 - Come l'Europa ha imparato a prepararsi alla guerra e a vivere felice", Teemu Nikki torna a raccontare l'animo umano con una dark comedy che trasforma la vita militare in un microcosmo dell'Europa contemporanea. Dal 28 ottobre su IWONDERFULL Prime Video Channels arriva Truppa 13, la nuova creazione del regista finlandese Teemu Nikki, già autore di 100 litri di birra, candidato della Finlandia alla corsa agli Oscar 2026 per il Miglior Film Internazionale. Sette episodi brevi, un cast di giovani interpreti e una satira pungente che indaga il volto più fragile - e assurdo - della modernità europea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ricordate cosa dissi qualche settimana fa? L’assassino del povero Aron lo potete incontrare tranquillo in un bar a rilassarsi, come se nulla avesse mai fatto, perché lo Stato glielo consente. Detto, fatto. In un bar a Palermo mentre fuma serenamente una sigaret - facebook.com Vai su Facebook
100 Litri di Birra, da giovedì 17 luglio al cinema - La sahti è una birra molto forte aromatizzata al ginepro, che si trova solo in Finlandia, e che si produce preferibilmente in casa seguendo metodi secolari. Da mymovies.it
100 litri di birra: proiezione del film e incontro con il regista finlandese Teemu Nikki - 00 il Palazzo del Cinema Anteo a Milano (piazza XXV Aprile 8) ospita una proiezione speciale del film 100 litri di birra, arricchita da un incontro con il regista ... Riporta mentelocale.it
100 litri di birra: il trailer italiano della commedia a tutto alcol di Temu Nikki - Preparatevi a conoscere una nuova bevanda, in questo film dalla comicità demenziale, scatologica e ubriaca. Lo riporta comingsoon.it