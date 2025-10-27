Ricordate 100 litri di birra? Su Prime Video c' è Truppa 13 nuova dark comedy dello stesso regista

Con "Truppa 13 - Come l'Europa ha imparato a prepararsi alla guerra e a vivere felice", Teemu Nikki torna a raccontare l'animo umano con una dark comedy che trasforma la vita militare in un microcosmo dell'Europa contemporanea. Dal 28 ottobre su IWONDERFULL Prime Video Channels arriva Truppa 13, la nuova creazione del regista finlandese Teemu Nikki, già autore di 100 litri di birra, candidato della Finlandia alla corsa agli Oscar 2026 per il Miglior Film Internazionale. Sette episodi brevi, un cast di giovani interpreti e una satira pungente che indaga il volto più fragile - e assurdo - della modernità europea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

