Riconsegnata alla famiglia la cagnolina di Pamela Genini uccisa dall’ex compagno a Milano

La piccola Bianca, il chihuahua di Pamela Genini, la giovane di Strozza tragicamente accoltellata e uccisa dal suo ex compagno a Milano, è stata finalmente riconsegnata alla famiglia della vittima. La consegna è avvenuta nel corso della trasmissione Ore 14 su Rai 2, tra emozione e sollievo per i familiari. Il ruolo dell’associazione Dimensione Animale. Durante la trasmissione, Laura, volontaria dell’associazione Dimensione Animale di Bergamo, ha preso in carico Bianca. La volontaria ha verificato lo stato di salute del chihuahua e la mancanza del microchip, restituendo la cagnolina alla famiglia Genini in perfette condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

