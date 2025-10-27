Non accade ‘solo’ davanti alle scuole o in autostazione. Le rapine da parte di ragazzini ai danni di altri ragazzini sono ripartite anche in città, nel cuore della città. Alle 3 del mattino, ieri due ragazzi di 17 anni sono stati rapinati da un gruppo di altri giovani e giovanissimi. Le vittime - di ritorno da una serata nei locali cittadini - sono state avvicinate dal branco In viale Martiri della Libertà. Il gruppo di giovani malviventi li ha minacciati e spintonati, per poi farsi consegnare cellulari, contanti e anche il monopattino sul quale i due amici si spostavano. I due studenti, terrorizzati, una volta rimasti soli hanno chiesto aiuto e sul posto sono accorsi i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricominciano le aggressioni. Minorenni minacciati e rapinati. Portati via soldi e cellulari