Richard Gere e la difesa dei popoli incontattati | La metà è a rischio estinzione

Richard Gere firma un appello per i popoli indigeni incontattati. In un articolo su La Repubblica l’attore racconta la sua visita al territorio della Nazione Onondaga. Si trovano sei miglia a sud di Syracuse. Prima vivevano nello Stato di New York. Ora hanno 3 mila ettari di territorio. In totale sono 196 popoli e gruppi indigeni incontattati. A differenza del popolo Onondaga, la metà di loro potrebbe non sopravvivere ai prossimi 10 anni. A causa della deforestazione, del furto di minerali e degli acquisti di territori. Richard Gere e i popoli incontattati. Gere spiega che la previsione sulla scomparsa entro dieci anni è il risultato «del rapporto “Popoli indigeni incontattati: frontiere di resistenza”, pubblicato questa settimana da Survival International, organizzazione che lotta per i diritti dei popoli indigeni. 🔗 Leggi su Open.online

