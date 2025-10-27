“È un paradosso che in presenza di così tante evidenze, e nel pieno di una sfida che coinvolge intelligenze fra le migliori di ogni continente, si propaghino in parallelo a grandiosi progressi anche sconclusionate teorie anti-scientifiche e che facciano presa su parti, per quanto ridotte della società”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto al Quirinale durante la cerimonia dedicata ai “ Giorni della ricerca ” dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro ( Airc ), non ha risparmiato dure critiche a chi diffonde teorie anti-scienza, definite come “ chiusure regressive che, avversando la scienza, si traducono in autolesionismo e sfiducia nella vita e nel futuro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ricerca sul cancro, Mattarella: “Le teorie antiscientifiche? Autolesionismo”. E difende il Servizio sanitario