Ricerca sul cancro Mattarella | Le teorie antiscientifiche? Autolesionismo E difende il Servizio sanitario

Ilfattoquotidiano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È un paradosso che in presenza di così tante evidenze, e nel pieno di una sfida che coinvolge intelligenze fra le migliori di ogni continente, si propaghino in parallelo a grandiosi progressi anche sconclusionate teorie anti-scientifiche e che facciano presa su parti, per quanto ridotte della società”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto al Quirinale durante la cerimonia dedicata ai “ Giorni della ricerca ” dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro ( Airc ), non ha risparmiato dure critiche a chi diffonde teorie anti-scienza, definite come “ chiusure regressive che, avversando la scienza, si traducono in autolesionismo e sfiducia nella vita e nel futuro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ricerca sul cancro mattarella le teorie antiscientifiche autolesionismo e difende il servizio sanitario

© Ilfattoquotidiano.it - Ricerca sul cancro, Mattarella: “Le teorie antiscientifiche? Autolesionismo”. E difende il Servizio sanitario

Altre letture consigliate

ricerca cancro mattarella teorieSanita': Mattarella, la ricerca Airc contro il cancro e' un vanto per l'Italia - Sconclusionate e autolesioniste le teorie anti- Secondo ilsole24ore.com

ricerca cancro mattarella teorieMattarella: più fondi alla ricerca contro il cancro, l’Airc un vanto per l’Italia - L’Associazione nel 2025 ha destinato oltre 141 milioni a di più di cinquemila ricercatori e ricercatrici al lavoro prevalentemente nelle strutture pubbliche ... Scrive ilsole24ore.com

ricerca cancro mattarella teorieI giorni della ricerca al Quirinale, Mattarella: «Diritto alla salute è universale, le teorie antiscientifiche si traducono in autolesionismo» - «Avete iniziato 60 anni fa come visionari, oggi tanti guariscono. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Cancro Mattarella Teorie