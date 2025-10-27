Riccione entra nella Rete europea dei consiglieri locali Eulc | l’Europa più vicina ai cittadini
La giunta comunale di Riccione ha formalizzato la sua adesione alla Rete europea dei consiglieri locali (Eulc), un'iniziativa che mira a incoraggiare i politici eletti a livello locale e regionale a impegnarsi maggiormente con l'Unione europea e a cogliere le opportunità che essa può portare alle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
