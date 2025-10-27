Riccio Fabio candidato alle Regionali in Campania con la lista Dimensione Bandecchi

Riccio Fabio, nato a Napoli, è candidato per la lista Dimensione Bandecchi per la Circoscrizione di Napoli per le elezioni regionali del 23 e 24 Novembre. "Mi candido con la lista Dimensione Bandecchi perché l'Italia è una grande e complessa azienda e solo un grande imprenditore come Stefano Bandecchi può riportala allo splendore, incominciando dalle elezioni Regionali in Campania" ha dichiarato Riccio Fabio. "Il mio impegno è quello di portare avanti una campagna basata su valori fondamentali che rispondono alle esigenze della nostra comunità: Aumento delle risorse per gli ospedali e il miglioramento dell'assistenza domiciliare, oltre a investimenti significativi nella formazione del personale sanitario per garantire un servizio di qualità, Aumento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio e implementazione dei sistemi di videosorveglianza per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

