Riccardo Branchini scomparso da un anno la madre | Mitomani e sciacalli tentano di truffarmi

Pesaro, 27 ottobre 2025 – Un anno di logorante attesa, dopo la scomparsa di Riccardo Branchini, tra presunte segnalazioni e tentativi di truffe ed estorsioni. Ma la madre, Federica Pambianchi, non si arrende e continua a cercare suo figlio, affiggendo le locandine che lo ritraggono in ogni dove e inviandogli accorati appelli a farsi vivo. Il 19enne di Acqualagna scompare la notte tra il 12 e 13 ottobre del 2024, dopo essersi diretto in auto alla centrale idroelettrica del Furlo, a ridosso della diga, lasciando nella vettura effetti personali e documenti. Le ricerche, a partire dalla zona della scomparsa, non hanno dato alcun esito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Branchini scomparso da un anno, la madre: “Mitomani e sciacalli tentano di truffarmi”

