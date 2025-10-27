Restituito il bronzo di Giacomo Perini alle Paralimpiadi 2024 | il TAS ha accolto il ricorso
Una nuova medaglia si aggiunge alla spedizione italiana delle Paralimpiadi di Parigi 2024, a distanza di più di un anno. Si tratta del bronzo nel paracanottaggio i Giacomo Perini. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Italiano Paralimpico e all’azzurro è stato assegnato quanto ottenuto nella rassegna paralimpica. Il Tas ha infatti annullato la decisione della Federazione Internazionale di canottaggio (World Rowing) e ripristinato ufficialmente il podio dell’atleta nostrano nella competizione in Francia. Il nostro portacolori era stato escluso dalla classifica della finale PR1 M1x dei Giochi per il possesso di un telefono cellulare a bordo dell’imbarcazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
