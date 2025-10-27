Repubblica Ceca esonerato Hasek | Nedved propone un ex Inter per la panchina della Nazionale! Tutti i dettagli

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Repubblica Ceca, Hasek sollevato dall’incarico di ct: l’ex Inter Klinsmann in pole per la successione della panchina Ivan Hasek non è più il commissario tecnico della Repubblica Ceca. La federazione ha deciso di sollevarlo dall’incarico dopo la clamorosa sconfitta per 2-1 sul campo delle Isole Fær Øer. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente federale David . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

