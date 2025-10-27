Report torna alla carica. La quiete è durata il tempo di un comunicato di solidarietà: superato lo choc per l’attentato dinamitardo sotto casa, Sigfrido Ranucci è tornato in sella, e con lui il suo giornalismo “militante”, con il file “nomine culturali” – le principali designazioni nei posti chiave della cultura, da Ales a Cinecittà – messo in scaletta fin dall’anteprima, a dimostrazione che – “passata la festa, gabbato lo santo” – il leitmotiv dell’attacco a governo e istituzioni non accenna a cambiare. Così Report torna in onda riprendendo esattamente da dove (e come) si era interrotto. Report torna alla carica: e per il rientro in grande stile va all’attacco di Beatrice Venezi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Report, rientro in grande stile (il solito): per il ritorno tv Ranucci va all’attacco di Beatrice Venezi. Mollicone: è giornalismo militante