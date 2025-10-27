Report rientro in grande stile il solito | per il ritorno tv Ranucci va all’attacco di Beatrice Venezi Mollicone | è giornalismo militante
Report torna alla carica. La quiete è durata il tempo di un comunicato di solidarietà: superato lo choc per l’attentato dinamitardo sotto casa, Sigfrido Ranucci è tornato in sella, e con lui il suo giornalismo “militante”, con il file “nomine culturali” – le principali designazioni nei posti chiave della cultura, da Ales a Cinecittà – messo in scaletta fin dall’anteprima, a dimostrazione che – “passata la festa, gabbato lo santo” – il leitmotiv dell’attacco a governo e istituzioni non accenna a cambiare. Così Report torna in onda riprendendo esattamente da dove (e come) si era interrotto. Report torna alla carica: e per il rientro in grande stile va all’attacco di Beatrice Venezi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Rientro da Sanremo e dal Premio Tenco, accendo la tv ed ecco la notizia che Nicola Savino presenta il dopo festival! Grande Nicola! Sono stra felice per te, tutto meritato!! - facebook.com Vai su Facebook
Dal rientro di Anita alla storia di Ivana, fino a un inaspettato televoto flash: rivivi le emozioni della quarta puntata di #GrandeFratello su Mediaset Infinity! - X Vai su X
Rientro in grande stile. I pantaloni must-have da ufficio per l’Autunno 2025 - Dopo un’estate trascorsa all’insegna di completi in lino e di leggerissimi cotton pants, è tempo di cambiare. Secondo iodonna.it