Report la bufala della multa suggerita da FdI Ghiglia | Nessuna pressione pronto a denunciare chi mi ha seguito

“Sono molto provato da questa vicenda. Mi ha molto colpito il fatto di essere seguito. Lo può fare la magistratura e, ovviamente, ha il diritto di farlo. In tutti gli altri casi, però, è diverso”. Lo afferma Agostino Ghiglia, membro del Garante della Privacy in un’intervista al quotidiano La Repubblica in merito al video di Report che lo riprende entrare nella sede di FdI prima della multa contro il programma, dicendosi pronto a denunciare chi l’ha seguito. “Lo farò”, afferma. “Non posso sapere chi l’ha fatto. Quando in passato qualche giornalista si è qualificato, ho risposto. Di solito non fuggo, basta mostrarsi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

