Report anche l’Ungheria attacca il programma di Ranucci | Il servizio sul sovranismo è un grave errore

Non bastavano le minacce, le bombe esplose sott le auto di Sigfrido Ranucci e le querele dei politici finiti nelle sua inchieste. Ora ad attaccare Report c’è anche l’ Ungheria. Il governo di Budapest ha criticato il servizio andato in onda nella trasmissione di Rai 3 sul sovranismo definendolo “un grave errore”. A scagliarsi contro il programma su X è stato Balazs Orban, consigliere politico del premier Viktor Orban, che proprio oggi era a Roma per fare visita a Papa Leone XIV e a Giorgia Meloni, con la quale il leader ungherese condivide posizioni simili su immigrazione, famiglia tradizionale e un atteggiamento critico verso alcune politiche dell’Unione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

