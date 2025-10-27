Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 26 ottobre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento stasera domenica 26 ottobre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 80, 81 e 82 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Cihan fa la proposta di matrimonio ufficiale a Melek, che accetta con gioia. Tahsin, Nuh e Sumru prendono il controllo della villa Sansalan. Nuh irrompe in casa Sansalan e, dopo i ripetuti inviti ad andarsene, Turkan chiama la polizia, che ammanetta Nuh, lo porta in centrale e lo chiude in una cella. Cihan ha un aspro confronto con Nuh e quasi lo uccide, dopo aver scoperto il piano ideato per terrorizzare Hikmet, nel quale e’ stata coinvolta senza volerlo anche Harika. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

