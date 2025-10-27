La nostra recensione di Rental Family, un film della regista Hikari con protagonista Brendan Fraser: un storia che esplora il sottile confine tra realtà e recitazione. Rental Family – Nelle vite degli altri, diretto da Hikari, tratta di Philip ( Brendan Fraser ), un attore americano che vive a Tokyo e che inizia a lavorare per un’agenzia che affitta attori per fingere legami familiari o affettivi. Il film mostra con dolcezza il contrasto tra cultura occidentale e giapponese, riflettendo sulla solitudine e sull’incapacità di comunicare autenticamente. Nonostante qualche prevedibilità, Rental Family risulta una commedia delicata e confortante, che invita a interrogarsi sui sentimenti veri e “recitati” della vita moderna. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Rental Family, recensione RoFF: Brendan Fraser in una dolce commedia che fa riflettere sulla veridicità dei sentimenti