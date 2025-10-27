Relais & Châteaux | l’arte di detossinarsi riconnettendo corpo e psiche
Life&People.it Quando il ritmo del mondo esterno si fa martellante, quando la lista dei “doveri” supera il piacere dei “voleri”, emerge in noi una risonanza profonda: la necessità di detossinarsi. Questo bisogno non è un capriccio estetico, ma un imperativo psicologico e fisiologico. Il concetto di “detox” va ben oltre la purificazione alimentare; è un atto di igiene mentale, un reset esistenziale. Cercare un relais dove detossinarsi significa, in sostanza, trovare un santuario dove il lusso dello spazio e del tempo permetta di spegnere il rumore di fondo. I Relais & Châteaux, con la loro promessa di ospitalità unica e arte del ben vivere, si trasformano così nei catalizzatori ideali per questa rigenerazione profonda. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Relais &amp;amp; Chateaux punta sulla promozione - La guida Relais &amp;amp;amp; Chateaux 2009 cambia volto: nuovo formato, layout rinnovato, contenuti e rubriche speciali, grazie al contributo di un ambasciatore d’eccezione, lo scrittore Douglas ... Secondo travelquotidiano.com
Relais &amp;amp; Châteaux, l’offerta benessere salva il fatturato - Nata per misurare l’andamento del business dei propri associati, la Business Survey di Relais &amp;amp;amp; Châteaux registra un incremento di ricavi (+2,2%) derivante dall’offerta spa/benessere. Da travelquotidiano.com