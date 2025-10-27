Regno Unito trovata morta dopo un anno | l’ultimo messaggio a ChatGpt

Un dramma di solitudine e sofferenza ha sconvolto la città di Bolton, nel Regno Unito. Charlotte Leader, una giovane di 23 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione lo scorso luglio, ma, secondo le ricostruzioni, il decesso risalirebbe addirittura all’agosto del 2024. Per quasi un anno, nessuno si era accorto della sua scomparsa. La . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

