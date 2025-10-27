Regno Unito preso lo stupratore etiope scarcerato per errore | Sarà espulso

L'hanno arrestato ieri mattina, nella zona di Finsbury Park, dopo due giorni di frenetiche ricerche nel corso delle quali l'uomo ha girato indisturbato per la capitale, salendo e scendendo da diversi treni. Il contributo dei cittadini è stato fondamentale per la sua cattura, come ha specificato Scotland Yard. Un testimone che portava a spasso il cane nella zona, ha assistito all'arresto. «L'hanno circondato in quattro, è stato tutto molto tranquillo - ha raccontato - due poliziotte l'hanno ammanettato, ma lui non ha opposto resistenza, non ha tentato di fuggire. Guardava a terra, disperato». Il richiedente asilo, condannato a 12 mesi di carcere per molestie sessuali e rilasciato per errore, è stato ritrovato a Nord di Londra ed ora verrà rimpatriato il prima possibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Regno Unito, preso lo stupratore etiope scarcerato per errore: "Sarà espulso"

