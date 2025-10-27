Regioni Schiavetti Consiglio reg Lazio | Approfondire difficoltà accesso al Sistema Sanitario
(Adnkronos) – “Ringrazio il presidente Brunetta e il presidente Aurigemma per aver dato l’opportunità oggi di questo importante confronto istituzionale. Come già affermato in precedenza, abbiamo ricostruito un percorso che riguarda il diritto alla salute. L’articolo 32 della Costituzione Italiana è uno dei più belli, ma l’esigibilità del diritto che sancisce deve essere il tema . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Regioni, Schiavetti (Consiglio reg. Lazio): "Approfondire difficoltà accesso al Sistema Sanitario" - Il responsabile della Segreteria tecnica/Europa del Consiglio regionale del Lazio, intervenuto oggi a Roma all’incontro interistituzionale tra Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative del ... Lo riporta adnkronos.com