(Adnkronos) – “La nostra è la rete più vera e profonda dell’Italia. L’idea di questo incontro viene da Antonello Aurigemma e dal nostro segretario generale Massimiliano Monanni. Mi misi in testa già quarant’anni fa il fatto che ogni Regione dovesse avere internamente il suo Cnel. Ne sono nati pochissimi, uno anche nel Lazio, purtroppo con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Regioni, Brunetta (Cnel): “Fare rete su tematiche specifiche come salute, imprese e lavoro”