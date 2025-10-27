Regione | primo anno di mandato Bucci Come voto mi do dall' 8 al 9

“Un voto a me e alla giunta? Direi dall’8 al 9”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine dell'evento ‘Futuro in corso’ a Genova, tracciando il bilancio del primo anno di mandato. “È stato un anno molto sfidante – ha sottolineato –, abbiamo fatto tante cose, siamo in linea. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Regione: primo anno di mandato, Bucci, "Come voto mi do dall'8 al 9" - "Quando vado in giro sento molto calore, tante persone sono contente per quello che facciamo", anche se non mancano i rimpianti, "Avrei voluto che su alcuni ospedali fossimo più avanti" ... Secondo genovatoday.it

Bucci festeggia un anno in Regione: "Dicevano che non ci sarei arrivato" - Ai giornalisti che lo aspettavano, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha subito riservato una battuta delle sue: “C’era chi diceva che a un anno non sarei arrivato, ci sono riuscito, è già ... Scrive primocanale.it